Гонка переслідування на Кубку світу завершилася драмою з фотофінішем – українці без медалей

У Гохфільцені завершилася гонка переслідування / Фото: REUTERS
Найкращий результат серед наших біатлоністів продемонстрував Дмитро Підручний, який стартував у гонці 18-м.
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Під час перегонів лідер української збірної навіть перебував на сьомому місці, але у підсумку фінішував лише 16-м.
Антон Дудченко стартував 27-м, але до фінішу дістався лише 30-м, а Артем Тищенко покращив свої результати на два рядки і завершив гонку 45-м.
Два перші місця забрали французи Кантен Фійон Майє та Емільєн Жаклен, а за бронзу розгорнулася справжня війна.
Спочатку третє місце віддали ще одному французу Сімону Дестьє, який здійснив неймовірний прорив із 24-го місця, але після протесту шведської команди судді переглянули фото з фінішу та віддали бронзу Себастіану Самуельссону.
Гонка переслідування. Чоловіки
1.
2.
3.
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16.
30.
45.