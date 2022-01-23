Голам так не радуется: футболист Шахтера узнал пол своего ребенка (фото)

Георгий Судаков и Лиза Передняя ждут дочку / Фото: Instagram

Чтобы разгадать загадку, будет у него девочка и мальчик, Георгий Судаков должен был пробить ногой по шару в виде футбольного мяча.

Когда оттуда высыпались розовые блестки, полузащитник Шахтера, участник Евро-2020 Судаков понял – у него будет дочка.

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"Эти эмоции невозможно передать словами", – написал в Instagram Георгий.

И вправду, радовался он этому известию больше, чем любому забитому мячу. На эмоциях запрыгнула на него и невеста Лиза Передняя, пребывающая на 29-й неделе беременности.

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Отметим, что возлюбленная Георгия Судакова Лиза Передняя представляет себя в Instagram как будущая телеведущая, чемпион Украины по танцам и тренер по гимнастике.

Георгий Судаков и его любимая – Лиза / Фото: Коллаж: Сегодня

Еще Лиза – невероятная красотка.