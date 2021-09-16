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Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
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Гол в ворота Шахтера признан лучшим в первом туре Лиги чемпионов

Александр Трикиша
16 сентября, 17:42
УЕФА определил лучший гол первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Победителем голосования болельщиком стал мяч в исполнении нападающего Шерифа Адамы Траоре

Адама Траоре открыл счет в матче против Шахтера / Фото: REUTERS

Шериф одержал историческую победу в Лиге чемпионов, но на этом праздник для местных фанатов не заканчивается.

Гол форварда молдавской команды признан лучшим в первом туре Лиги чемпионов. После прострела с левого фланга Траоре ударом ножницами отправил мяч в сетку ворот Андрея Пятова.

Также на приз претендовали Анте Ребич из Милана, Джек Грилиш из Манчестер Сити, Джордан Хендерсон из Ливерпуля.

Напомним, Шериф обыграл Шахтер со счетом 2:0. Гол Траоре был первым в матче. После перерыва мяч на свой счет записал Момо Янсане.

После встречи тренер Шахтера честно назвал причину поражения от Шерифа. Наставник донецкого клуба считает, что "горнякам" не повезло в Тирасполе. Плюс они еще не стали сильной командой.

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