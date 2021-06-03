Главная угроза сборной Украины! Депай лучше всех забивает штрафные за полвека

Перенос Евро из-за пандемии коронавируса сыграл на руку Мемфису – против украинцев он выйдет в статусе лучшего исполнителя стандартов Нидерландов за 47 лет

Мемфис Депай / Фото: Reuters

Форвард сборной Нидерландов, соперника Украины на Евро, Мемфис Депай вошел в историю своей национальной команды.

Украина – Северная Ирландия смотреть онлайн

Накануне нападающий Лиона сделал дубль в спарринге Нидерланды – Шотландия 2:2, при этом мяч на 89-й минуте, который спас "оранжевых" от поражения, Мемфис забил прямым ударом со штрафного.

Как сообщает Opta, это уже четвертый такой гол Депая, что является рекордом в истории сборной Нидерландов, начиная с ЧМ-1974.

Всего в 62 матчах за сборную Депай забил 23 гола. Вот кого нужно больше всего остерегаться сборной Украины в стартовом матче Евро, который состоится 13 июня в Амстердаме.

Читайте также: Трубин или Бущан? Смотрите, кто из вратарей сборной Украины лучше готов к Евро-2020

Интересно, что если бы не пандемия коронавируса, заставившая перенести Евро с 2020 на 2021 год, то Мемфис на нем не сыграл бы. Напомним, полтора года назад Депай порвал крестообразные связки колена и вернулся в строй лишь в августе 2020-го.