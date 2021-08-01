Гимнаст из Днепра – олимпийский чемпион под флагом Израиля, где переписал историю

Израильский гимнаст украинского происхождения Артем Долгопят победил в вольных упражнениях и стал олимпийским чемпионом Токио-2020

Артем Долгопят принес "золото" Израилю / Фото: Reuters

За свое выступление на ковре в Японии 24-летний Долгопят набрал 14,933 балла. "Серебро" в активе испанца Рэя Сапаты, который также набрал 14,933 балла, но из-за повышенной сложности израильтянина первое место по дополнительным показателям отдали ему.

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Олимпийская сборная Израиля впервые завоевала медаль в спортивной гимнастике. Долгопят стал лишь вторым израильтянином, выигравшим Олимпиаду! В 2004 году первое в истории страны "золото" принес яхтсмен-виндсерфер Галь Фридман.



Фото Reuters

Отметим, что Артем Долгопят родился 16 июня 1997 года в Днепропетровске. Заниматься спортивной гимнастикой начал в 2003 году. Тренировался в Днепре, затем – в Славутиче. Его отец работал техником-электронщиком на железной дороге, но в детстве также занимался гимнастикой.

В 2009 году семья Артема переехала в Израиль, где гимнаст продолжил тренироваться в зале в Адар-Йосефе. Израильтянин — один из немногих гимнастов в мире, кто исполняет в вольных упражнениях элемент высшей категории сложности — тройное сальто назад.



Фото Reuters

В вольных упражнениях Долгопят дважды становился вице-чемпионом мира – в 2017 и 2019 годах. А в 2020 году выиграл чемпионат Европы в Турции в своем коронном виде.

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