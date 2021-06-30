Герой матча Украина – Швеция показал "лифчик": для чего он нужен футболистам

Артем Довбик во время празднования гола в ворота шведов снял футболку и спровоцировал вопросы по девайсу, размещенному на теле. Объясняем, что это

Артем Довбик снял футболку и показал спортивный трекер / Фото: Reuters

Вчера вся страна узнала о футболисте Артеме Довбике. Его гол в ворота Швеции за несколько минут до завершения второго экстра-тайма вывел нашу сборную в четвертьфинал Евро!

После забитого мяча Артем в радостном порыве снял с себя футболку, фото и видео этого момента моментально облетело сеть. И тут у многих возник вопрос: "А что это за лифчик на Довбике?".

Артем Довбик празднует гол в ворота сборной Швеции на Евро-2020 / Фото: Reuters

Что за лифчики на футболистах

Это специальные спортивные трекеры. Простые варианты есть у многих из нас – трекеры на запястье. У футболистов они профессиональные – закрепляются между лопатками с помощью того самого "лифчика", имеют датчики сердечного ритма, GPS для отслеживания перемещений игроков.

На Довбике был тренер фирмы STATSports. Такие же используют в топовых клубах – МЮ, Ливерпуле, Ювентусе, Тоттенхэме, Арсенале и других.

Артем Довбик. Спортивный трекер STATSports / Фото: Reuters

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Для чего нужны трекеры на футболистах?

Такие трекеры собирают данные в режиме реального времени и позволяют тренерам отслеживать результативность игроков на ноутбуках и планшетах.

Что они показывают:

дистанцию, которую преодолел футболист

использованные калории

максимальную скорость

расстояние, пройденное за минуту

количество ускорений

дистанция ускорений

и другие

Сколько стоит такой трекер?

Точно такой трекер, какой был на Артеме Довбике, на официальном сайте компании-производителя сейчас продается со скидкой в 16%. Цена – 234.99 евро (эквивалент 7 600 грн). Доставка бесплатная по всему миру.

Набор включает сам трекер, "лифчик" для него и приложение.

Напомним, что Артем Довбик стал героем матча против Швеции на Евро-2020. За ночь количество его подписчиков в Instagram выросло вдвое и продолжает увеличиваться.