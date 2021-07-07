Герой Италии: футболист забил победный пенальти и пробежал 72 км на пути в финал Евро

Жоржиньо сыграл во всех шести поединках сборной Италии, пробежал наибольшую дистанцию и забил решающий мяч в серии пенальти с Испанией

Жоржиньо - лидер сборной Италии по дистанции на Евро / Фото: Reuters

Вчера сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020. В полуфинале итальянцы в серии пенальти обыграли Испанию после того, как основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1. Италия с первых матчей на турнире зарекомендовала себя как один из главных фаворитов на победу.

Кто стал творцом успеха итальянской команды? В составе "скуадра адзурры" есть футболист, который отыграл больше всех минут и преодолел наибольшую дистанцию на поле. Это полузащитник Челси Жоржиньо - вчера он забил победный пенальти в ворота Испании!

Жоржиньо забил победный пенальти в ворота Испании / Фото: Reuters Реклама

Жоржиньо отыграл во всех шести поединках своей команды на Евро (суммарно – 585 минут!). На поле он преодолел внушительную дистанцию – 72,3 км! Больше него на Евро бегал только 18-летний Педри из сборной Испании (76,1 км), но испанцы больше не сыграют. У Жоржиньо есть все шансы стать лидером турнира по этому показателю.

Сегодня определится соперник Италии по финалу. Им станет победитель матча Дания – Англия, он стартует в 22:00. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция Англия – Дания с фото, видеопопторами и комментариями.

Финал Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июня, в Лондоне. Начало – в 22:00.

Сборная Италии не побеждала на чемпионатах Европы с 1968 года.

В 2000 и 2012 годах Италия доходила до финала, но проигрывала.

Италия занимает седьмое место в рейтинге ФИФА.