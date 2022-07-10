Герои не умирают. Ващук рассказал о гибели своего друга

Сергей Баланчук - один из лучших воспитанников Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера стало известно о гибели бывшего футболиста киевского Динамо и молодежной сборной Украины Сергея Баланчука. В память о своем друге Владислав Ващук написал пост в социальной сети.

"Мы сидели за одной партой. Он был круглым отличником – для нашего динамовского футбольного спорткласса это было явление, и мне все завидовали, думали что я учусь хорошо потому что списываю. Я не списывал, варианты-то были разные, но всегда поражался тому как быстро Серега решает сложные задачи и пишет длинные сочинения. Мы дружили так, как только можно было дружить в юности – когда знаешь что друг с тобой, прав ты или нет, хорошо тебе или плохо. Дружили вчетвером. Банда. Остальные прибивались ненадолго, но не задерживались.

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Мы вместе играли в Динамо-3, вместе переходили в Борисфен, вместе возвращались в Динамо. Только я тогда попал в основной состав, а Серега вместе с Серегой Федоровым и Саней Шовковским попали в дубль. Он был единственный, кто тогда сразу же поддержал и понял мое решение, несмотря на нарушенную договоренность. Сказал, что я прав, на 100%. Из Динамо он перебрался в Израиль, в Маккаби , поиграл там, потом играл в Ворскле, а потом…Потом он сделал абсолютно неожиданную карьеру юриста, адвоката, опровергая распространенное мнение о том, что футболисты на такое не способны.

Жизнь разводила нас в разные страны и города, но однозначно мы всегда были рады видеть друг друга. Такая юность как была у нас – это кровные узы на всю жизнь, но понимается это все гораздо позже, конечно. Два года назад была встреча одноклассников – как-будто в другой жизни. Он написал мне в мае. Сообщил, что он уже в армии. Я не ожидал, конечно. Серега Баланчук, и вдруг – армия. Переписывались два часа. О чем – не знаю. Обо всем. О том, что происходит. О войне. О людях. О жизни.

Вчера днем сообщили, что Серега погиб. Попал под обстрел под Бахмутом. До сих пор не могу поверить в то, что его больше нет. Герої не вмирають…", – написал Ващук в Instagram.

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Напомним, Сергей Баланчук занимался в одном классе вместе с Владиславом Ващуком, Александром Шовковским, Сергеем Федоровым. В начале 1992 года дебютировал за Динамо-2. За основу киевлян Сергей сыграл четыре матча. Также выступал за Маккаби Хайфа, полтавскую Ворсклу и харьковский Металлист. В составе молодежной сборной Украины Сергей сыграл два поединка.