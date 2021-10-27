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Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
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Геркулес разоблачил Украину! Мы проводили махинации с допингом перед Олимпиадой-2020

Андрей Трофимов
27 октября, 08:52
Против нашей страны провели операцию Геркулес и выяснили, что украинские спортсмены заранее знали, когда будут сдавать тесты на допинг

Украина нарушила правила тестирования перед Токио-2020

Антидопинговое агентство Украины находится под подозрением в нарушении кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Заявление было обнародовано по итогам расследования, получившего название операция Геркулес. В нем, в частности, отмечается, что Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) с 2012 года проводит необоснованный заблаговременный сбор проб, организуя тестирование спортсменов по предварительному уведомлению. Это идет вопреки кодексу WADA, подчеркивается в тексте обращения.

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Директор департамента расследований (I&I) WADA Гюнтер Янгер заявил о наличии доказательств того, что НАДЦУ заранее связывался со спортсменами напрямую или через их тренеров для того, чтобы они на следующий день прибыли на сдачу тестов на допинг.

"Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что НАДЦУ часто практикует это перед важными международными соревнованиями. И были случаи, когда вся национальная команда присутствовала в центре в ожидании тестирования", – отметил Янгер.

Кроме того, по его словам, украинская сторона сознательно предоставила образцы шести проб, взятых в соревновательный период, указав, что они были взяты во внесоревновательный период.

"Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что эти образцы были представлены для того, чтобы выполнить соответствующую норму допинг-тестов для участия в Олимпиаде-2020 в Токио", – отметил Янгер.

В заявлении говорится, что ввиду серьезности обвинений и риска, связанного с продолжением несоблюдения правил антидопингового кодекса со стороны НАДЦУ, в Комитет по соответствию WADA, а также департамент тестирования WADA была направлена информация для принятия мер.

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Помимо этого расследовались утверждения о существовании допинг-схем в Федерации легкой атлетики Украины, но доказательств, подтверждающих это обвинение, обнаружено не было.

Напомним, сборная Украины на Играх в Японии выиграла 19 медалей – одна золотая, шесть серебряных и двенадцать бронзовых.

Стоит отметить, что сборная России сейчас на Олимпийских играх выступает без флага и гимна из-за допинговых махинаций.