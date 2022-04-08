Геноцид украинского народа! Шевченко в бешенстве от убийств в Краматорске (фото)

Андрей Шевченко отреагировал на убийство украинцев в Краматорске
Сегодня, 8 апреля, армия РФ вновь показала свою кровавую сущность. Российские нелюди обстреляли вокзал в Краматорске "Точкой-У".
В этом время там находились тысячи мирных людей, которые ожидали эвакуацию из города. От ударов оккупантов погибли 50 человек, среди которых пятеро детей.
Цивилизованный мир резко отреагировал на зверства фашистской России в Краматорске. Не остался в стороне и легендарный экс-футболист Андрей Шевченко, высказавший свою позицию в Instagram.
"Я никогда не забуду и никогда не прощу. Настоящий геноцид украинского народа. Российские войска рушат наши города, отбирают жизни невинных украинцев.
Сегодня ракеты ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где украинцы мирно ждали эвакуацию в безопасные районы. Могут ли они называть себя "людьми"?
Мир должен действовать сейчас и остановить эту ужасную войну, которая длится уже 6 недель подряд... Остановить войну сейчас!"
Андрей Николаевич активно помогает Украине в гуманитарном плане, а также протягивает руку помощи беженцам. Шевченко даже принимает соотечественников в своем доме в Лондоне.