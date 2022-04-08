Геноцид украинского народа! Шевченко в бешенстве от убийств в Краматорске (фото)

Андрей Шевченко отреагировал на убийство украинцев в Краматорске

Сегодня, 8 апреля, армия РФ вновь показала свою кровавую сущность. Российские нелюди обстреляли вокзал в Краматорске "Точкой-У".

В этом время там находились тысячи мирных людей, которые ожидали эвакуацию из города. От ударов оккупантов погибли 50 человек, среди которых пятеро детей.

Реклама

Цивилизованный мир резко отреагировал на зверства фашистской России в Краматорске. Не остался в стороне и легендарный экс-футболист Андрей Шевченко, высказавший свою позицию в Instagram.

"Я никогда не забуду и никогда не прощу. Настоящий геноцид украинского народа. Российские войска рушат наши города, отбирают жизни невинных украинцев.

Сегодня ракеты ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где украинцы мирно ждали эвакуацию в безопасные районы. Могут ли они называть себя "людьми"? Мир должен действовать сейчас и остановить эту ужасную войну, которая длится уже 6 недель подряд... Остановить войну сейчас!"

Андрей Николаевич активно помогает Украине в гуманитарном плане, а также протягивает руку помощи беженцам. Шевченко даже принимает соотечественников в своем доме в Лондоне.