Где смотреть Евро-2020: карта фан-зон Украины

Поддержать сборную Украины и провести отлично время во время Евро-2020 можно будет в фан-зонах по всей Украине. Во время чемпионата Европы будет открыто 11 зон для фанатов

Список фан-зон Евро-2020

11 июня стартует долгожданное Евро-2020. Не все желающие смогут посетить матчи сборной Украины в Амстердаме и Бухаресте из-за ковидных ограничений, но есть отличный выход – болеть за любимую команду в фан-зонах, расположенных по всей Украине!

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Главная фан-зона разместится в НСК "Олимпийский". Здесь на огромном экране пройдет трансляция стартового поединка нашей команды против Нидерландов, который состоится 13 июня.

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Всего же в Украине будут работать 11 официальных фан-зон – от сцены на известном музыкальном фестивале, трансляции в древнем замке и до передвижной фан-зоны в фуре-трансформере – она пожалует в гости в 10 разных городов.

Фан-зоны Евро-2020:

Atlas Weekend – 1/2 финала и финал, (Киев, НК "Экспоцентр Украины", проспект Академика Глушкова, 1) Фестиваль "Уличная еда" – 1/4 и 1/2 финала (Киев, ул. Магнитогорская, 1-А, Арт-завод Платформа) Лаунж-фан на КВЦ Парковый – 6 матчей (Киев, ул. Парковая Дорога, 16-а) Фан-зона на "Олимпийском" – матч Украина – Нидерланды (Киев, Большая Васильковская, 55) Вечеринка от пивного бренда – финал (Радомишль, ул. Плетенецкая, 15, замок-музей Радомысль) Фан-зона во Львове – весь чемпионат (Львів, ул. Джерельная, 22, Ennio Event Square) Фан-зона в Кременчуге – весь чемпионат (Кременчуг, ул. Соборная, 16, Площадь Независимости) Фан-зона в Чернигове – матчи сборной на групповом этапе (Чернигов, Красна площадь) Фан-зона во Львове – весь чемпионат (Львов, ул. Университетская 1) Фан-зона в Стрые - весь чемпионат (Стрий, Центральная площадь) Киберспортивный турнир – 10 матчей (Одесса, Львов, Днепр, Ровно, Полтава, Винница, Николаев, Запорожье, Черкассы, Харьков)