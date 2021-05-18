Челси – Лестер: где и когда смотреть битву за Лигу чемпионов

Во вторник в чемпионате Англии открывается 37-й, предпоследний тур, в котором многое решается в борьбе за путевки в еврокубки

"Лестер" - "Челси": онлайн матча чемпионата Англии / Фото: Getty Images

Национальные чемпионаты в Европе подходят к завершению. В английской Премьер-лиге осталось провести два тура, и борьба за путевки в Лигу чемпионов и Лигу Европы ведется до последнего. Сегодня в 22:15 в Лондоне встретятся Челси и Лестер, занимающие четвертое и третье места в АПЛ соответственно.

Тем временем, Кейн хочет уйти из Тоттенхэма – на него повесили ценник.

Подопечные немца Томаса Тухеля отстают от конкурентов на два очка. Причем, им в спину дышит Ливерпуль, набравший всего на один пункт меньше и пока что пребывающий вне зоны Лиги чемпионов.

Поединок на "Стэмфорд Бридж" начнется в 22:15 по киевскому времени. На украинском телевидении его покажет канал Setanta Sports. Также встречу можно посмотреть и на интернет-платформе OLL.TV.

Букмекерские конторы явными фаворитами считают хозяев, коэффициент на их победу – 1.70. На успех гостей из Лестера дают 5.40, на ничью – 3.80. В матче забьют, скорее всего, не более двух мячей, а самый популярный счет – 1:0 (коэф. – 5.90).

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Также сегодня в 20:00 Манчестер Юнайтед начнет встречу с Фулхэмом и может окончательно оформить вторе место.

Смотрите, как Челси разобрался с Реалом в Лиге чемпионов: