Где и во сколько смотреть первый матч Евро-2020 Турция – Италия и церемонию открытия

Первая игра долгожданного чемпионата Европы по футболу состоится в пятницу, 11 июня, в Риме на "Стадио Олимпико" в 22:00 по киевскому времени

Олимпийский стадион в Риме / Фото: Reuters

Сегодня стартует финальный турнир первенства континента. Откроют его в Риме сборные Турции и Италии, которые представляют группу А. Начало игры – в 22:00. Также в этой когорте – команды Уэльса и Швейцарии. На нашем сайте стартовал онлайн Турция – Италия.

Перед поединком на "Стадио Олимпико" состоится официальная церемония открытия. В Украине и праздничное шоу, и матч можно посмотреть сразу на трех каналах: "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". Также игру покажет интернет-сервис OLL.TV.

Кроме того, мы будем вести стрим матча Турция – Италия.

Старт трансляции открытия турнира запланирован на 21:35, а в 21:50 все внимание уже переключится на игру.

Смотрите, как итальянцы победили чехов в контрольном матче:

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Напомним, сборная Украины стартует на чемпионате Европы в воскресенье в Амстердаме гостевой дуэлью с командой Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

На нашем сайте запущен специальный раздел, посвященный исключительно Евро-2020.

Вашему вниманию – сюжет об общении с дипломатом из Нидерландов о матче с Украиной: