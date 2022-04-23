Фьюри против Уайта: кто фаворит в чемпионском поединке

Британская битва в столице Королевства. / Фото: REUTERS

Сегодня на "Уэмбли" первый в этом году чемпионский бой в супертяжелом весе. Обладатель пояса WBC британец Тайсон Фьюри встретится со своим соотечественником Диллианом Уайтом.

Наш сайт ведет онлайн-трансляцию боя Фьюри – Уайт.

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Кто фаворит в предстоящем поединке. Букмекеры считают, что у Фьюри высокие шансы защитить свой титул. Котировки на победа Фьюри нокаутом – 1.60, на победу по очкам – 3.30.

Коэффициент на победа Уайта нокаутом – 6.70, по очкам – 20.50.

Аналитики прогнозирую, что поединок завершится досрочно. На это коэффициент – 1.37, а на то, что бой пройдет все 12 раундов – 2.85.

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Ранее мы писали, что заявление Тайсона Фьюри о завершении профессиональной карьеры после поединка с Уайтом может оказаться рекламным трюком.