Футболу в Украине – быть! Во Львове организовали дружеский турнир ВСУ Cup

Футбольный благотворительный мини-турнир во Львове / Фото: Коллаж: Сегодня
Футбол для помощи украинской армии ожил во Львове. Профессиональные игроки, аматоры и любители сыграли мини-футбольный турнир, а все вырученные средства были переданы Вооруженным силам Украины, а это 100 тысяч гривен.
Победителями турнира, в котором взяли участие более 30 команд, стала команда Георгия Судакова и Романа Вантуха.
Приз чемпионам вручил экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич, который поблагодарил всех участников и организаторов.
"Хотел бы поблагодарить организаторов. Совершили хороший турнир. Конечно, сейчас не до футбола. Но это разрядка. Поиграли футболисты из УПЛ, сборники Украины. Для них это интересно. Самое главное – собранные деньги для наших воинов".
Вся футбольная Европа также помогает Украине – Европейская ассоциация футбольных клубов передает 1 млн евро.