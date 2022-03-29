Футболу в Украине – быть! Во Львове организовали дружеский турнир ВСУ Cup

Футбольный благотворительный мини-турнир во Львове / Фото: Коллаж: Сегодня

Футбол для помощи украинской армии ожил во Львове. Профессиональные игроки, аматоры и любители сыграли мини-футбольный турнир, а все вырученные средства были переданы Вооруженным силам Украины, а это 100 тысяч гривен.

/ Фото: Телеканал "Футбол"

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/ Фото: Телеканал "Футбол"

Победителями турнира, в котором взяли участие более 30 команд, стала команда Георгия Судакова и Романа Вантуха.

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Приз чемпионам вручил экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич, который поблагодарил всех участников и организаторов.

"Хотел бы поблагодарить организаторов. Совершили хороший турнир. Конечно, сейчас не до футбола. Но это разрядка. Поиграли футболисты из УПЛ, сборники Украины. Для них это интересно. Самое главное – собранные деньги для наших воинов".

Вся футбольная Европа также помогает Украине – Европейская ассоциация футбольных клубов передает 1 млн евро.