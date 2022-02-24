8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Футболисты Славии поддержали Украину в войне с Россией

Сергей Шаховец
24 февраля, 23:59
Пражская Славия вышла на поединок Лиги конференций в цветах флага Украины

Славия вышла на матч в сине-желтых / Фото: Twitter

Сегодня Славия Прага в рамках 1/16 финала Лиги конференций победила Фенербахче со счетом 3:2.

Чешский клуб, где играют украинцы Тарас Качараба и Максим Таловеров, устроил акцию в поддержку Украины.

Реклама

Футболисты Славии вышли на поле в сине-желтых футболках с Тризубом и надписью "Мы на стороне Украины".

Реклама

Капитанскую повязку партнеры по команде доверили футболисту сборной Украины Тарасу Качарабе.

Ранее мы сообщали, что футболист сборной Украины Руслан Малиновский поддержал Украину в матче Лиги Европы.

Реклама

Руслан Малиновский / Фото: Twitter

Рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.