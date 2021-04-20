Футболисты Колоса устроили дебош в поезде, выломали дверь в купе у девушек – источник

Футболистов Колоса Владимира Лысенко, Вадима Милько, Вячеслава Чурко, а также еще одного неизвестного игрока ковалевской команды обвиняют в том, что они устроили пьяный дебош 4 апреля в поезде Ужгород – Киев во время возвращения с матча УПЛ против Миная (0:0), приставая к девушкам, ехавшим домой с похорон подруги и выломав дверь в их купе.

Об этом сообщает Обозреватель.

Лысенко, Милько и Чурко. Фото – ФК Колос

"Когда мы сели в поезд – увидели, что в соседнем купе – пьяные ребята. Попросили проводницу предупредить их, чтобы они постарались вести себя потише – они ведь с самого начала начали стучать нам в стену. Видимо, хотели познакомиться. Но мы ни с кем не знакомимся. Трое из нас – замужем, имеют детей. Да и возвращались мы не с увеселительной прогулки… Мы объяснили проводнице, что возвращаемся с похорон – и хотели бы немного отдохнуть. Я тогда еще попросила ее номер – на всякий случай, чтобы, случись что, можно было позвать на помощь. Она сначала говорила: подойдете ко мне – я позову охрану поезда. Но я настояла – и номер она дала. Как оказалось впоследствии – к счастью", – рассказала одна из девушек, победительница многочисленных конкурсов красоты киевлянка Мария

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В течение некоторого времени, по словам Марии, в соседнем купе продолжалось веселье – с криками, матом и громким стуком в стену. Чуть позже стучать соседи начали уже в дверь купе – которую девушки, несмотря на удушающую жару в поезде, закрыли на замок еще в начале поездки. Продолжалось это часов до двух ночи, когда один из подвыпивших парней попытался вломиться к беззащитным девушкам.

"Они орали там, веселились, мат-перемат… Заснуть было невозможно. Потом они стучали, стучали, стучали… А около двух ночи один из них просто выломал нашу дверь… Две девочки, которые были на нижней полке, пытались ее удержать, а я звонила проводнице", – вспоминает Мария

Одна из девушек ранее увлекалась футболом. Она и идентифицировала в ночных дебоширах футболистов клуба Колос. Они всей командой в ту ночь возвращались из Ужгорода, где у них был матч против Миная Артема Милевского.

По словам девушки, проводница обратилась за помощью к начальнику поезда. Когда тот пришел, дебоширы долго не открывали ему дверь своего купе.

"Он долго стучал в их дверь, они отказывались открывать, материли его… Кто-то из них орал: "Я тебе сейчас е**ло разобью!"… Потом таки открыли. Начальник поезда с ними о чем-то говорил – не слышала, что конкретно он им говорил. Но стало потише. Правда, ненадолго. Как только он ушел – началось все по новой", – рассказала Мария

Вскоре после ухода начальника поезда в вагон прибыли сотрудники охраны. Они оставались в купе девушек до прибытия в Киев. И все время, как рассказывает Мария, вынуждены были сдерживать выпивших футболистов. Один из них все норовил "извиниться" за товарища.

Когда поезд прибыл на киевский вокзал – там дебоширов уже ожидала полиция и сотрудники УЗ. Увидев их, вспоминает Мария, один из них не сдержался – и начал оскорблять девушек. К тому моменту на перроне собралась вся команда.

"Они сначала хихикали. Когда увидели полицию – немного напряглись. Один из наших ночных соседей начал нас оскорблять, мол, мы сами виноваты, дескать, спровоцировали их… Как спровоцировали? Тем, что дверь заперли с самого начала? Тем, что до утра глаз не сомкнули – и в таком состоянии должны были ехать к мужьям и детям, на работу?.. Они нам тогда говорили, что хотят к женам и детям. Так почему же было не подумать о женах и детях раньше?! Тогда я и еще одна из девочек написали заявления, нас опросила полиция. И знаете – полицейские не сделали ничего. Видя, что эти ребята мертвецки пьяны, им не сделали тест на алкоголь, не задержали до выяснения обстоятельств – просто отпустили", – возмущается Мария

Как сообщает Обозреватель, ссылаясь на слова девушки, соседями Марии по купе были футболисты Колоса Владимир Лысенко, Вадим Милько и Вячеслав Чурко, имени четвертого она не знает. При этом сломанную дверь в купе источник называет делом рук первого из них, у которого, кстати, сегодня, 20 апреля, день рождения.

Официальной реакции Колоса пока не последовало. Ранее президент этого клуба рассказывал, как футболист его команды выбил зуб тренеру в раздевалке.

Обзор матча с Минаем, после которого игроки Колоса возвращались в Киев