Футболисты КНДР отказались ехать в Сеул: команда пропустит ЧМ-2022

Руководство Северной Кореи запретило футболистам участвовать в отборе на ЧМ-2022 в Южной Корее, из-за пандемии коронавируса

/ Фото: AFP

Сборная КНДР по футболу отказывается участвовать в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года. Поединки должны пройти в Южной Корее. Причина отказа – опасения по поводу распространения коронавирусной инфекции. Ранее КНДР отказалась участвовать в Олимпиаде-2020 из-за COVID-19.

На прошлой неделе Пхеньян направил соответствующее уведомление в Азиатскую футбольную конфедерацию, которая, как ожидается, теперь попытается уговорить северных корейцев изменить свое решение.

Сборные КНДР и Южной Кореи входят в группу H во втором раунде азиатского отбора на чемпионат мира 2022 года, наряду с командами Туркменистана, Ливана и Шри-Ланки. Победитель каждой группы и четыре лучшие команды из числа занявших вторые места пройдут в третий квалификационный раунд.

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Второй раунд из-за пандемии затянулся до июня этого года. Было решено отказаться от прежнего формата домашних и выездных матчей и собрать представителей каждой группы в одной стране, чтобы провести все оставшиеся игры с 31 мая по 15 июня этого года.

Южная Корея была выбрана в качестве страны-хозяйки группы H. Со своими северными соседями корейцы должны были встретиться 7 июня.