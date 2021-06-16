Футболисту на Евро разбили лицо во втором матче подряд – Роналду такой рекорд не нужен

Главным неудачником Евро-2020 можно назвать игрока сборной Уэльса, которому в двух матчах подряд разбивали лицо. Впрочем, судьба вознаградила его путевкой в следующий раунд

Кифферу Муру дважды разбили лицо на Евро-2020. Криштиану в шоке / Фото: REUTERS

Футболист сборной Уэльса Киффер Мур отличился необычным статистическим показателем на Евро-2020. Даже тяжело найти было ли подобное в истории чемпионатов Европы. Валлийцу пускали кровь в двух матча подряд!

В стартовом матче на Евро-2020 против Швейцарии Мур разбил голову в столкновении с соперником во время верховой борьбы. Тот поединок футболист заканчивал с красной повязкой на голове, но это не помешало ему отличиться забитым мячом.

А в матче второго тура против Турции Муру разбили нос. Случилось это за 15 минут до конца встречи, когда судьба поединка еще не была решена. Тем не менее, медики остановили кровотечение, что позволили Кифферу доиграть матч до финального свистка.

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В заключительном матче группового этапа Уэльс встретится с Италией. Добавим, что валлийцы практически обеспечили себе путевку в 1/8 финала.

Накануне Криштиану Роналду установил бомбардирский рекорд чемпионатов Европы, опередив Мишеля Платини, а также стал первым игроком, сыгравшим на пяти разных Евро. Но от "рекорда" Мурра португалец точно бы отказался.