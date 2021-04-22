Футболистов Бундеслиги на две недели оставят без жен и подруг

В связи с ростом числа заражений коронавирусом клубы первой и второй немецких футбольных Бундеслиг переводят на строгий карантин. Ранее в Германии приняли закон об "экстренном торможении" из-за COVID-19.
Как сообщает сайт Немецкой футбольной лиги, карантин будет состоять из двух этапов.
Начиная с 3 мая игроки и персонал 36 клубов высших футбольных дивизионов Германии будут находиться только дома, на тренировочных базах и стадионах.
А с 12 по 23 мая игроки и персонал клубов отправятся в карантинные тренировочные лагеря. Там они смогут контактировать только друг с другом. И никаких жен и подруг.
При этом перед отъездом в лагеря необходимо будет получить отрицательные результаты тестов на коронавирус.
Нойер и его девушка Аника / Фото: Bild
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Два заключительных тура первой Бундеслиги пройдут 15 и 22 мая соответственно, а второй Бундеслиги – 16 и 23 мая.
Но уже 24 апреля, за три тура до финиша, Бавария гарантированно станет чемпионом Германии, если обыграет на выезде Майнц.
Смотрите, как Бавария вылетела из ЛЧ
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