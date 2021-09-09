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Футболиста судят за насилие над матерью его детей, а другую бывшую нашли мертвой

Александр Трикиша
9 сентября, 16:51
Защитник Лиона Жером Боатенг предстанет перед судом за избиение своей бывшей девушки Шерин Зенлер, которая воспитывает двоих детей футболиста

Жером Боатенг во время суда / Фото: REUTERS

Боатенг обвиняется в том, что в 2018 году напал на нее во время отпуска в пылу ссоры. Если Боатенга признают виновным, ему грозит штраф или до пяти лет тюрьмы. Также суд рассматривает иск по опеке над детьми, пишет eurosport.ru.

Интересно, что другую бывшую девушку футболиста нашли мертвой в собственной квартире. Касия встречалась с Боатенгом в течение 15 месяцев, прежде чем пара объявила о своем разрыве на фоне ожесточенных обвинений в шантаже и неверности.

Касия Ленхардт

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Боатенг запомнился своим выступлением в мюнхенской Баварии, в составе которой девять раз становился чемпионом Германии, дважды побеждал в Лиге чемпионов и неоднократно брал различные Кубки.

В составе сборной Германии в 2014 году становился чемпионом мира, а также является бронзовым призером ЧМ-2010, Евро-2012 и Евро-2016.

Этим летом Жером на правах свободного агента перешел во французский Лион.

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