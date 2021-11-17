Футболиста приговорили к тюремному заключению за инсценировку собственной смерти

Хианник Камба инсценировал собственную смерть

Камба и его жена были приговорены к трем годам и 10 месяцам тюремного заключения после того, как были признаны виновными в мошенничестве со страховкой.

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Футболист инсценировал свою смерть в 2016 году в автокатастрофе в родном Конго. После его предполагаемой смерти жена Камбы присвоила более миллиона евро от страховой компании.

Однако в 2019 году Камба был обнаружен живым и здоровым в Руре, Германия, где он работал техником-химиком в энергетической компании.

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Прокурор считает, что парочка вместе разработала план и намеревалась заработать на афере 4 миллиона евро. Но с тех пор они разошлись.

Адвокат футболиста утверждает, что его клиент никогда не видел никаких выплаченных денег. Также он рассказал, что в 2018 году игрок якобы явился в посольство Германии в Киншасе, чтобы развеять слухи о его смерти.

Тогда он рассказывал, что в 2016 году его высадили из машины, забрав все деньги и документы. Вернуться в Германию он смог спустя два года, сообщает dailymail.co.uk.