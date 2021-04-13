Футболист устроил кровавую бойню – убил пять человек и застрелился

Бывший игрок в американский футбол Филлип Адамс расстрелял семью известного врача, а по приезде полиции совершил самоубийство

Ужасная трагедия произошла в США. Бывший игрок в американский футбол Филлип Адамс убил пять человек, а затем покончил с собой.

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Адамс застрелил известного врача, 70-летнего Роберта Лессли, а также его 69-летнюю жену Барбару и их внуков 9-летнюю Аду и 5-летнего Ноа. Пятым стал 38-летний Джеймс Льюис – он работал в доме семьи Лессли. Известно также, что еще один человек находится в тяжелом состоянии после огнестрельных ранений. По словам шерифа Кевина Толсона, при стрельбе использовалось оружие калибра 45 и 9 мм.

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Шериф рассказал, что улики, оставленные на месте стрельбы, привели полицию к Адамсу. Он сказал, что полицейские пошли в дом родителей Адамса, эвакуировали их, а затем попытались вывести футболиста из дома. В итоге его нашли мертвым в спальне – игрок застрелился. Мотивы преступлений пока не выяснились, сообщает NBC.