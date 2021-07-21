Футболист специально забил два гола в свои ворота: что с ним сделали в раздевалке

В одном из матчей чемпионата Ганы между Ашанти Голд и Интер Эллис игрок гостей Хасмин Муса забил два гола в свои ворота, чтобы сорвать планы организаторов договорняков

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После встречи Муса признался, что еще до игры услышал в отеле разговор о том, что на матч была сделана ставка с точным счетом 1:5 не в пользу его клуба.

Он подошел к тренеру и пообещал испортить пари, если тот выпустит его на поле. Вот такие голы забивали в ворота Интера:

Муса вышел на замену за 12 минут до финального свистка, когда счет в матче был 0:5 в пользу Ашанти Голд. Чуть ли не первым касанием он отправил мяч в сетку собственных ворот, а спустя несколько минут повторил это снова. В раздевалке партнеры поздравили борца против договорных матчей.

В итоге поединок завершился со счетом 7:0. Федерация футбола Ганы уже начала расследование относительно договорного матча.