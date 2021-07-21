Футболіст спеціально забив два голи в свої ворота: що з ним зробили в роздягальні

В одному з матчів чемпіонату Гани між Ашанті Голд і Інтер Елліс гравець гостей Хасмін Муса забив два голи в свої ворота, щоб зірвати плани організаторів договірних

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Після зустрічі Муса зізнався, що ще до гри почув в готелі розмову про те, що на матч була зроблена ставка з точним рахунком 1:5 не на користь його клубу.

Він підійшов до тренера і пообіцяв зіпсувати парі, якщо той випустить його на поле. Ось такі голи забивали у ворота Інтера:

Муса вийшов на заміну за 12 хвилин до фінального свистка, коли рахунок в матчі був 0:5 на користь Ашанті Голд. Чи не першим дотиком він відправив м'яч у сітку власних воріт, а через кілька хвилин повторив це знову. У роздягальні партнери привітали борця проти договірних матчів.

У підсумку поєдинок завершився з рахунком 7:0. Федерація футболу Гани вже почала розслідування щодо договірного матчу.