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Футболист из Сум вступил в ряды ВСУ и отправился уничтожать фашистов

Анатолий Дерека
30 апреля, 07:34
Защитник Альянса Руслан Писный взял в руки оружие и отправился на войну, чтобы защитить свою Родину

Руслан Писный вступил в ряды ВСУ

Война России против нашей страны сплотила спортсменов вокруг помощи Украине. Кто-то помогает на гуманитарном фронте, а кто-то – на военном.

В середине марта в ряды ВСУ вступил экс-игрок Динамо и сборной Украины Андрей Богданов. Его примеру решил последовать игрок Альянса Руслан Писный.

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Об этом сообщает ресурс FootBoom. 24-летний защитник взял оружие в руки, отправился защищать Родину от оккупантов и вступил в ряды нацбатальона.

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Игрок из Первой лиги в нынешнем сезоне отыграл 19 матчей, забив три гола. Его Альянс шел на третьем месте в турнире на момент остановки чемпионата. Ранее Писный выступал за Барсу, Сумы и Агробизнес.

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Ранее 14 игроков Прикарпатья вступили в ряды ВСУ. Ребята приняли присягу под присмотром президента УАФ Андрея Павелко.