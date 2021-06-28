Франция – Швейцария: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро

Следите за ходом поединка действующих чемпионов мира французов против Швейцарии в Бухаресте в онлайн-режиме – вашему вниманию видео, фото и комментарии

Мбаппе vs Шакири, Франция vs Швейцария / Фото: Reuters

В понедельник, 28 июня, в Бухаресте проходит матч 1/8 финала Евро-2020 Франция – Швейцария. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого противостояния с видео, фото и комментариями.

ФРАНЦИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ

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Отметим, что в 1/4 финала победитель пары Франция – Швейцария сыграет с лучшим в поединке Хорватия – Испания.

ПУТЬ КОМАНД НА ЕВРО-2020

Франция с пятью очками выиграла группу смерти, одолев Германию (1:0), а затем сыграв вничью с Венгрией (1:1) и Португалией (2:2).

Смотрите, как Франция в группе сыграла 2:2 с Португалией

Швейцария пробилась в плей-офф с третьего места в группе А, где сыграла вничью с Уэльсом (1:1), уступила Италии (0:3) и одолела Турцию (3:1).

Смотрите, как Швейцария в группе обыграла Турцию 3:1

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

ФРАНЦИЯ: Льорис; Варан, Лангле, Кимпембе; Павар, Погба, Канте, Гризманн, Рабьо; Мбаппе, Бензема

Не сыграют: Динь (задняя мышца бедра), Дембеле (колено)

Под вопросом: Эрнандес (колено), Тюрам (пах)

"Висят" на карточке: Гризманн, Эрнандес, Кимпембе, Льорис, Павар

ШВЕЙЦАРИЯ: Соммер; Эльведи, Аканджи, Родригес; Видмер, Фройлер, Джака, Цубер; Шакири; Эмболо, Сеферович

"Висят" на карточке: Эмболо, Гавранович, Мбабу, Шер, Джака

ФРАНЦИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ: СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

Франция – вторая, после Англии, по стоимости состава на Евро. Кадровую обойму французов аналитики Transfermarkt оценивают в 1,03 миллиарда евро, что в три с половиной раза больше, чем суммарная стоимость их сегодняшних соперников – игроков Швейцарии.

ПРЕДЫДУЩИЕ ВСТРЕЧИ

Франция еще не проигрывала Швейцарии в рамках официальных турниров – две победы и четыре ничьих, включая нули в их последней встрече на групповой стадии Евро-2016.

ФРАНЦИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики FAVBET считают большим фаворитом пары Францию. На ее выход в 1/4 финала, с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, установлен коэффициент 1.28. На попадание в следующий раунд Швейцарии – 4.00. Самыми вероятными результатами у букмекеров называются 1:0 и 2:0 в пользу французов.

ФРАНЦИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Франция – Швейцария в понедельник, 28 июня, начиная с 22:00, покажут каналы "Украина" и "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.