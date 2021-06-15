Франция – Германия: где смотреть суперматч Евро-2020

Фавориты Евро-2020 сойдутся в очном поединке уже в стартовом матче на чемпионате Европы. Французы выиграли половину предыдущих матчей против Германии и не проигрывают сопернику с 2014 года

Сборная Германии готовится к матчу против Франции / Фото: Reuters

Сегодня сборные Франции и Германии сойдутся в очном поединке на Евро-2020. Матч пройдет в Мюнхене на "Альянц Арене" и начнется в 22:00. Трансляция Франция – Германия пройдет на нашем сайте, а также будет доступна на ТВ и в интернете.

Где смотреть матч Франция – Германия:

Это будет уже 17-й матч между командами. Восемь предыдущих встреч завершились в пользу Франции, на счету Германии четыре победы. Тем не менее, немцы не могут обыграть французов с победного ЧМ-2014 – уже в пяти матчах подряд!

Аналитики FAVBET не видят явного фаворита в сегодняшнем матче. Минимальное предпочтение букмекеры отдают Франции: коэффициент на победу команды Дидье Дешама – 2.69, на ничью – 3.25, на победу Германии – 2.89.

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Смотрите, как команды готовились к Евро-2020: