Фото боксера стало вирусным. Он вышел на взвешивание в женском белье

Мугича Накагава удивил всех / Фото: Коллаж: Сегодня
В Японии прошел вечер бокса, где в ринг вышли два легковеса Мугича Накагава и Рьо Акахо.
По итогам восьми раундов Акахо победил единогласным решением судей – 79:73, 77:75 и 77:75.
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Но сам поединок затмила церемония взвешивания. На нее Накагава пришел в женском нижнем белье.
Что сподвигло боксера, за плечами которого более 30 боев в профи, на такой поступок, неизвестно. Возможно, он так пытался пошутить в День смеха, 1 апреля. Либо проиграл пари.
В соцсетях фото стало вирусным, а болельщики предположили, что Накагаве не дает покоя слава Эбани Бриджес. Австралийка всегда шикарно выглядит на взвешивании.
Ранее мы писали, что боксер из Казахстана не испугался диктатора. Он назвал Путина убийцей.