Форвардом Динамо заинтересовался еще один итальянский клуб и сделал предложение

Молодой Владислав Супряга продолжает привлекать внимание команд Серии А. Середняки из Дженоа предлагают за 21-летнего игрока пять миллионов евро

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Чемпионат Европы приближается к завершению, и в Европе все больше занимаются клубными делами. Многие команды уже проводят тренировочные сборы и комплектуют состав на следующий сезон. Мы писали, что Динамо разгромило любителей из Франции; у Кулача первый гол за киевлян. Тем временем другой нападающий "бело-голубых" Владислав Супряга остается на карандаше скаутов итальянских команд.

Как сообщает сайт PrimoCanale, Дженоа предложил украинскому клубу за уроженца Одесской области пять миллионов евро и дополнительные бонусы.

Владислав не попал в заявку сборной Украины на Евро, так что его цена по мнению Transfermarkt в июне упала с 7,5 до 6 млн евро. Сейчас Супряга для киевлян напоминает чемодан без ручки, который вроде бы как и не функционирует, но отдать жалко.

Напомним, в 2020 году Болонья давала за него 10 миллионов, но Игорь Суркис отказался продавать форварда. Уже этой весной говорили, что Фиорентина, Торино и Верона интересовались возможностью приобретения чемпиона мира среди молодежи. Пока же до перехода дело не доходит.

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Тем временем жена Ярмоленко показала романтические фото, пока футболист играл на пляже.

Вспомним, как Динамо обыгрывало Колос в чемпионате Украины: