Формула-1 в Мексике: Ферстаппен рулит, папа Переса зажигает

Ферстаппен между двумя Пересами / Фото: Reuters

На автодроме в Мехико завершилась гонка Гран-при Мексики Формулы-1. Победу праздновал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, второе место занял гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку лучших еще один пилот Ред Булл Серхио Перес.

"Хочу поздравить Макса. Их машина была намного быстрее в этот уик-энд, мы ничего не могли с этим сделать", – признал после гонки Хэмилтон.

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Ферстаппен, ставший первым в истории 3-кратным победителем Гран-при Мексики, увеличил отрыв в личном зачете от Льюиса Хэмилтона до 19 баллов.

До конца сезона остаются четыре этапа.

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Отметим, что героем соцсетей после этой гонки стал отец мексиканского гонщика Серхио Переса – Антонио. Его радости после попадания сына на подиум не было предела – он размахивал флагом Мексики и чуть не задушил сына в объятиях.

Именно Переса-младшего болельщики признали лучшим пилотом Гран-при Мексики – после старта с четвертой позиции Серхио проехал практически всю дистанцию на третьем месте и прессинговал Льюиса Хэмилтона, но так и не смог его атаковать.

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