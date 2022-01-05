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Формула-1: ТОП-10 лучших битв сезона (видео)

Сергей Шаховец
5 января, 22:51
Формула-1 выбрала лучшие схватки гонщиков на трассах чемпионата и опубликовала подборку захватывающих видео

Формула-1 / Фото: formula1.com

Победу в этой специальной классификации получила защита Фернандо Алонсо против Льюиса Хэмилтона во время Гран-при Венгрии.

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На втором месте дуэль Серхио Перес против Хэмилтона, на этот раз в Гран-при Турции.

На третьей строчке почетного рейтинга еще одна схватка Серхио Переса и Льюиса Хэмилтона во время последнего Гран-при сезона в Абу-Даби.

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F1: видео топ-10 лучших дуэлей

  • 1.Фернандо Алонсо vs Льюис Хэмилтон – Гран-при Венгрии
  • 2.Серхио Перес vs Льюис Хэмилтон – Гран-при Турции
  • 3.Серхио Перес vs Льюис Хэмилтон – Гран-при Абу-Даби
  • 4.Карлос Сайнс vs Ландо Норрис vs Даниэль Риккардо – Гран-при США
  • 5.Макс Ферстаппен vs Льюис Хэмилтон – Спринт, квалификация, Великобритания
  • 6.Серхио Перес vs Ландо Норрис – Гран-при Австрии
  • 7.Даниэль Риккардо vs Фернандо Алонсо – спринт, квалификация, Великобритания
  • 8.Льюис Хэмилтон vs Серхио Перес – Гран-при Бразилии
  • 9.Фернандо Алонсо vs Себастьян Феттель vs Карлос Сайнс – Гран-при Бахрейна
  • 10.Пьер Гасли vs Шарль Леклер – Гран-при Азербайджана

Ранее мы сообщали, что французский гонщик Альфа Таури Пьер Гасли может продолжить карьеру в Мерседесе, заменив в немецкой команде Льюиса Хэмилтона.

Хэмилтон и его потенциальный сменщик Гасли с Катериной / Фото: Коллаж: Сегодня