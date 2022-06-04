4 июня 16:00
Армения 1
Ирландия 0
4 июня 19:00
Венгрия 1
Англия 0
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Финалисты Евро-2020 сенсационно уступили Венгрии в Лиге наций

Сергей Шаховец
4 июня, 21:49
Сборная Англии неожиданно проиграла команде Венгрии со счетом 0:1 в первом туре Лиги наций

Англичане недооценили венгров / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 4 июня, на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште состоялся матч первого тура Лиги наций между сборными Венгрии и Англии. Кстати, завтра определится обладатель путевки на ЧМ-2022 в матче Уэльс – Украина.

Безусловным фаворитом поединка в Будапеште были гости. Обе команды не так давно играли в отборе на ЧМ-2022, и тогда игра завершилась вничью 1:1.

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Отчетный поединок прошел в равной борьбе. Соперники нанесли примерно одинаковое количество ударов в створ ворот (5 против 4), при большем контроле мяча англичан.

Судьба матча решилась на 66-й минуте игры. Защитник Лестера Джеймс Джастин очень грубо сфолил и арбитр встречи назначил одиннадцатиметровый. Удар с точки четко реализовал полузащитник Лейпцига Доминик Собослаи.

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В итоге минимальная победа (1:0) венгров над серебряным призером чемпионата Европы 2020 года.

Лига наций. Группа A3

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Венгрия – Англия 1:0
Гол: Собослаи, 66 (с пен)

Венгрия: Гулачи, Ланг, Орбан, Салаи (Адам, 87), Него, А.Наги (Стайлс, 82), Шафер, Ж.Наги, Саллай (Клейнхайслер, 71), Собослаи (Фиола, 82), Салай

Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд (Джеймс, 62), Уокер (Стоунз, 62), Коади (Филлипс, 79), Магуайр, Джастин (Сака, 46), Райс, Беллингхэм, Маунт (Грилиш, 62), Боуэн, Кейн

Отметим, что в другом матче группы 3 Лиги А сыграют сборные Германии и Италии. Начало матча в 21:45.

Напомним, действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.