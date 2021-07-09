Финал Евро покажут на самом большом экране Европы – в Киеве!

Тысячи болельщиков, решающая битва чемпионата Европы, трансляция на самом большом экране Европы. Все это в центре Киева на Спортивной площади

В Киеве финал Евро-2020 можно посмотреть на самом большом экране Европы! / Фото: Reuters

Главный матч года – в это воскресенье! 11 июля состоится один из самых ожидаемых поединков – финал Евро-2020. Встречаются Италия и Англия. Украинские болельщики имеют уникальную возможность увидеть игру на самом большом экране в Европе!

11-го июля в 20:00 открывается фан-зона на Спортивной Площади возле метро Дворец Спорта. Здесь фанатов ждет крутая атмосфера адреналина и единства с тысячами людей, как на стадионе.

Игра Италия – Англия начнется в 22:00. Трансляция канала "Украина" будет осуществляться на огромном экране.

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На главной спортивной площади Украины уже транслировались игры Евро-2020, они собирали тысячи болельщиков. Вспомните, какие эмоции бурлили во время матча Украина – Швеция, когда наша команда добыла историческую победу. В воскресенье у любителей футбола будет возможность окунуться в атмосферу совместного боления снова.

Кстати, тренер сборной Украины Андрей Шевченко накануне финала Евро-2020 заявил, что итальянцы изучат слабые места соперника. "Англия – хорошая команда, но она пока не встречалась на турнире с соперником, который действительно мог бы оказать на нее давление".

Отметим, что стрим матча Италия – Англия будет доступен на канале ТУМатч, мультимедийный онлайн – на Спорт Сегодня.