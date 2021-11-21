Фиаско Шевченко: Андрей проиграл Моуринью

Шевченко начал в Дженоа с поражения / Фото: Twitter

Первый матч Андрея Шевченко у руля Дженоа завершился домашним поражением 0:2 от Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.

Ключевой момент поединка, проходившего под дождем, случился на 82-й минуте, когда ворота Дженоа поразил Феликс Афена-Гьян.

Реклама

Это был дебютный гол 18-летнего ганца за Ромы. А на 94-й минуте этот парень оформил дубль.

Показательно, что Жозе Моуриньо выпустил Афену-Гьяна на 75-й минуте – и замена португальца сработала.

По-тренерски Моуринью переиграл Шевченко.

Реклама

Реклама

Дженоа – Рома – 0:2

Голы: Афена-Гьян, 82, 90+4

Отметим, что до прихода Шевы Дженоа три матча, еще при предыдущем тренере, сыграла вничью. И вот – поражение, отправившее возглавляемых украинцем "грифонов" в зону вылета.

28 ноября Дженоа Шевы сыграет на выезде с Удинезе.