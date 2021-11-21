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Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
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Фиаско Шевченко: Андрей проиграл Моуринью

Олег Люлька
21 ноября, 23:38
Дженоа Андрея Шевченко в дебютном матче с украинцем уступила Роме Жозе Моуринью со счетом 0:2

Шевченко начал в Дженоа с поражения / Фото: Twitter

Первый матч Андрея Шевченко у руля Дженоа завершился домашним поражением 0:2 от Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.

Ключевой момент поединка, проходившего под дождем, случился на 82-й минуте, когда ворота Дженоа поразил Феликс Афена-Гьян.

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Это был дебютный гол 18-летнего ганца за Ромы. А на 94-й минуте этот парень оформил дубль.

Показательно, что Жозе Моуриньо выпустил Афену-Гьяна на 75-й минуте – и замена португальца сработала.

По-тренерски Моуринью переиграл Шевченко.

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Дженоа – Рома – 0:2
Голы: Афена-Гьян, 82, 90+4

Отметим, что до прихода Шевы Дженоа три матча, еще при предыдущем тренере, сыграла вничью. И вот – поражение, отправившее возглавляемых украинцем "грифонов" в зону вылета.

28 ноября Дженоа Шевы сыграет на выезде с Удинезе.