Фейл капитана. Автогол Ярмоленко в решающем матче года (видео)

Бейл воспользовался ошибкой Ярмоленко / Фото: Reuters

Сборная Украины проводит решающий поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Уэльса. Онлайн матча Уэльс – Украина доступен у нас на сайте.

На 34-й минуте хозяева поля открыли счет. Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после навеса Гарета Бэйла.

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Автогол Ярмоленко, 34 мин

Прямая трансляция матча доступна на телеканалах Индиго и Футбол 1. Кроме того, матч Уэльс – Украина смотреть онлайн можно на сервисе OLL.TV.