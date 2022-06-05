7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Фейл капитана. Автогол Ярмоленко в решающем матче года (видео)

Сергей Шаховец
5 июня, 20:18
В матче отбора Уэльс – Украина капитан сборной Украины срезал мяч в собственные ворота

Бейл воспользовался ошибкой Ярмоленко / Фото: Reuters

Сборная Украины проводит решающий поединок плей-офф квалификации ЧМ-2022 против национальной команды Уэльса. Онлайн матча Уэльс – Украина доступен у нас на сайте.

На 34-й минуте хозяева поля открыли счет. Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко срезал мяч в свои ворота после навеса Гарета Бэйла.

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Автогол Ярмоленко, 34 мин

Прямая трансляция матча доступна на телеканалах Индиго и Футбол 1. Кроме того, матч Уэльс – Украина смотреть онлайн можно на сервисе OLL.TV.

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