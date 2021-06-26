Ферстаппен выиграл квалификацию Штирии, Боттаса оштрафовали

Пилот Ред Булла Макс Ферстаппен завоевал поул-позицию, а гонщика Мерседеса Валттери Боттаса наказали за опасный разворот на пит-лейне

Пилот Ред Булла стартует первым / Фото: AFP

В Шпильберге завершилась квалификация этапа Формулы-1 Гран-при Штирии. По ее итогам поул-позицию завоевал пилот Ред Булла Макс Ферстаппен.

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Второй результат показал Валттери Боттас из Мерседеса, третьим стал действующий чемпион Льюис Хэмилтон.

Однако с первого ряда стартовой решетки поедут Ферстаппен и Хэмилтон, а Боттас будет стартовать лишь пятым после штрафа в три позиции за инцидент во второй тренировке.

Боттас был наказан за разворот на пит-лейн во время второй свободной практики. Гонщик потерял управление болидом после того, как выехал с пит-стопа. В итоге он проехал рядом с группой механиков Макларена. Стюарды посчитали, что данный эпизод был потенциально опасным.

Результаты квалификации Гран-при Штирии

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1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1.03,841

2. Валттери Боттас (Мерседес) – +0,194

3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – +0,226

4. Ландо Норрис (Макларен) – +0,279

5. Серхио Перес (Ред Булл) – +0,327

6. Пьер Гасли (Альфа Таури) – +0,395

7. Шарль Леклер (Феррари) – +0,631

8. Юки Цунода (Альфа Таури) – +0,673

9. Фернандо Алонсо (Альпин) – +0,733

10. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – +0,867

Не прошли в третий сегмент:

11. Джордж Расселл (Уильямс) – 1.04,671

12. Карлос Сайнс (Феррари) – 1.04,800

13. Даниэль Риккардо (Макларен) – 1.04,808

14. Себастьян Феттель (Астон Мартин) – 1.04,875

15. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) – 1.04,913

Не прошли во второй сегмент:

16. Николас Латифи (Уильямс) – 1.05,175

17. Эстебан Окон (Альпин) – 1.05,217

18. Кими Райкконен (Альфа Ромео) – 1.05,429

19. Мик Шумахер (Хаас) – 1.06,041

20. Никита Мазепин (Хаас) – 1.06,192