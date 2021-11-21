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Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
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Ферстаппен не сумел догнать Хэмилтона, Алонсо вернулся на пьедестал: результат Гран-при Катара

Сергей Шаховец
21 ноября, 18:30
Британский гонщик Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Катара

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Катара / Фото: Reuters

Семикратный чемпион мира лидировал в гонке от старта до финиша и одержал уверенную победу в Гран-при Катара.

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Второе место занял пилот Ред Булла Макс Ферстаппен. Нидерландец стартовал седьмым из-за штрафа, однако быстро смог отыграть позиции. Также Ферстаппен заработал дополнительное очко за быстрый круг.

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На третьем месте – Фернандо Алонсо, выступающий за Альпин. Стоит отметить, что для двукратного чемпиона мира это попадание на пьедестал стало первым после возвращения в Формулу-1 с 2014 года.

Реальным претендентом на успех в гонке был финский пилот Мерседеса Вальттери Боттас, однако на 34-м круге он вынужден был заехать на дополнительный пит-стоп из-за прокола. Позже финн и вовсе сошел из-за повреждения.

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Кроме Боттаса также сошел с дистанции Николас Латифи, представляющий Уильямс.

Последнее 18-е место из финишировавших занял российский гонщик Хааса Никита Мазепин.

Общий зачет

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 351,5
2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 343,5
3. Валттери Боттас (Мерседес) – 203
4. Серхио Перес (Ред Булл) – 190
5. Ландо Норрис (Макларен) – 153