Феноменальный успех. Украинцы завоевали историческую медаль на ЧМ-2022

Пара Середа - Лыскун завоевала серебряную медаль ЧМ-2022 / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В предпоследний соревновательный день ЧМ-2022 по водным видам спорта были разыграны медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Украину в миксте представляла пара Алексей Середа и София Лыскун. Наши спортсмены были одними из претендентов на медали.

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И украинцы не подвели! По результатам соревнований Середа и Лыскун набрали 317,01 балла и завоевали серебряные медали в этом виде программы. Золото досталось китайским прыгунам, а бронза – паре из США.

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ЧМ-2022: прыжки в воду. Смешанные соревнования по 10-метровой платформе

1. Китай – 341.16

2. Украина (Алексей Середа / София Лискун) – 317.01

3. США – 315.90

Это первая награда сборной Украины в этой дисциплине за всю историю выступлений наших спортсменов на чемпионатах мира.

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Всего украинцы завоевали 10 наград на ЧМ-2022 в Будапеште (2 золота, 6 серебро, 2 бронза). В медальном зачета наша команда занимает 8-е место.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр-2020 по плаванию Михаил Романчук впервые в карьере выступил на чемпионате мира на открытой воде и завоевал бронзу.