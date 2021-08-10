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Ей никто не объяснил! Беленюк назвал виновных в объятиях Магучих с россиянкой

Олег Люлька
10 августа, 13:22
По словам олимпийского чемпиона Беленюка, ответственность за скандал лежит на представителях нашей делегации в Токио, которые загодя не провели с Магучих разъяснительную работу

Беленюк призывает прекратить травлю Магучих / Фото: Reuters

Олимпийский чемпион Токио депутат Жан Беленюк призвал прекратить травлю украинки Ярославы Магучих за объятия с россиянкой Марией Ласицкене после соревнований в прыжках в высоту.

"Спортсмены – особые люди. Иногда они узнают реалии жизни немного позже. Постоянное пребывание на сборах, а что там творится за окном – у тебя нет ни времени, ни сил разобраться. Поэтому я лично понимаю девушку, которая в состоянии безумной эйфории обнимается со всеми вокруг. Без всякой мысли о том, как подобное будет восприниматься на родине", – написал в Facebook Беленюк

"Но травить молодую девушку за это – однозначно неправильно. Возможно, проблема в том, что ей никто не объяснил последствия подобных вещей. Тогда этот вопрос – к представителям нашей делегации. Знаю, что с представителями команды ОКР вели разъяснительную работу и заранее предупреждали, как вести себя в тех или иных ситуациях", – добавил Беленюк

Жан Беленюк заступился за Ярославу Магучих / Фото: Reuters

"Уверен, каждый украинский спортсмен вынесет свой урок из этой ситуации. И будет более расчетлив в будущем", – считает Беленюк

"Мне лично очень хотелось бы, чтобы спорт был вне политики, но, он на самом деле очень плотно интегрирован в политику. Особенно Олимпийские игры – это, наверное, самые политизированные соревнования современности"

"Некоторые страны готовы вкладывать огромные деньги как в подготовку своих атлетов и создание всей необходимой материально-технической базы, так и не гнушаются даже подкупом судей и спортсменов, покрывают употребление допинга и т.д. И все ради побед и высокого места в итоговом рейтинге"

"Потому что это один из существенных рычагов пропаганды некоторых режимов. Это не началось недавно, еще Игры 1936 года в нацистской Германии использовались Гитлером как показатель доминирования арийской расы", – напомнил Беленюк

Ранее за объятия с капитаном вооруженных сил РФ, а также доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах-2018 Марией Ласицкене лейтенанта ВСУ Ярославу Магучих вызвали на ковер в Минобороны Украины.

Скандал на взлете. Коллаж – "Сегодня" / Фото: Reuters

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