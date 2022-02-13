Европейская сборная боится ехать в Украину из-за угрозы войны

Испанцы боятся ехать в Украину / Фото: FIBA
В Федерации баскетбола Испании обеспокоены ситуацией и уже проконсультировались с рядом ведомств, в том числе с Министерством иностранных дел и ФИБА.
В то же время Marca сообщает, что Украинская федерация пытается успокоить гостей и приводит в пример приезд Уникахи в Запорожье на матч против Прометея в Лиге чемпионов ФИБА на этой неделе.
Издание утверждает, что ФИБА может отложить поединок в любой момент. Пока что организация следит за ситуацией в нашей стране.
Ранее ы писали, что европейский клуб отказался приезжать в Украину. Гандболистки из Фарерских островов не приехали на матч 1/4 финала Кубка ЕГФ во Львов. Они опасаются, что Россия нападет на Украину.
Угроза со стороны России
- Российская Федерация сосредоточила более чем 100-тысячную армию на границе с Украиной. Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.
- НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.
- В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил Россию к новому диалогу в формате Совета НАТО-РФ, чтобы найти пути для дипломатического выхода из кризиса безопасности, вызванного действиями Кремля.