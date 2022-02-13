13 лютого 16:00
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Лестер --
Вест Хем --
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Аталанта --
Ювентус --
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Барселона --
Наполі --
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Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
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Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
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Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
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Минай --
Зоря --
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Рух --
Колос --
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Дніпро-1 --
Десна --
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Маріуполь --
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Інтер --
Ліверпуль --
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Європейська збірна боїться їхати в Україну через загрозу війни

Олександр Трикіша
13 лютого, 09:28
27 лютого у Києві має відбутися відбірковий поєдинок на чемпіонат світу з баскетболу 2023 між збірними України та Іспанії. Але через загрозу російського вторгнення МЗС не радить іспанцям їхати до України

Іспанці бояться їхати в Україну / Фото: FIBA

У Федерації баскетболу Іспанії стурбовані ситуацією й вже проконсультувалися з низкою відомств, у тому числі з Міністерством закордонних справ та ФІБА.

Водночас Marca повідомляє, що Українська федерація намагається заспокоїти гостей і наводить як приклад приїзд Унікахи до Запоріжжя на матч проти Прометея у Лізі чемпіонів ФІБА цього тижня.

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Видання стверджує, що ФІБА може відкласти поєдинок будь-якої миті. Поки що організація слідкує за ситуацією у нашій країні.

Раніше ми писали, що європейський клуб відмовився приїжджати до України. Гандболістки із Фарерських островів не приїхали на матч 1/4 фіналу Кубка ЄГФ до Львова. Вони побоюються, що Росія нападе на Україну.

Загроза з боку Росії

  • Російська Федерація зосередила понад 100-тисячну армію на кордоні з Україною. Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.
  • НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.
  • Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуації тоді, коли Росія відведе всі свої війська від кордону України та з тимчасово окупованих територій.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив Росію до нового діалогу у форматі Ради НАТО-РФ, щоб знайти шляхи для дипломатичного виходу з кризи безпеки, спричиненої діями Кремля.