Європейська збірна боїться їхати в Україну через загрозу війни

Іспанці бояться їхати в Україну / Фото: FIBA
У Федерації баскетболу Іспанії стурбовані ситуацією й вже проконсультувалися з низкою відомств, у тому числі з Міністерством закордонних справ та ФІБА.
Водночас Marca повідомляє, що Українська федерація намагається заспокоїти гостей і наводить як приклад приїзд Унікахи до Запоріжжя на матч проти Прометея у Лізі чемпіонів ФІБА цього тижня.
Видання стверджує, що ФІБА може відкласти поєдинок будь-якої миті. Поки що організація слідкує за ситуацією у нашій країні.
Раніше ми писали, що європейський клуб відмовився приїжджати до України. Гандболістки із Фарерських островів не приїхали на матч 1/4 фіналу Кубка ЄГФ до Львова. Вони побоюються, що Росія нападе на Україну.
Загроза з боку Росії
- Російська Федерація зосередила понад 100-тисячну армію на кордоні з Україною. Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.
- НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.
- Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуації тоді, коли Росія відведе всі свої війська від кордону України та з тимчасово окупованих територій.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив Росію до нового діалогу у форматі Ради НАТО-РФ, щоб знайти шляхи для дипломатичного виходу з кризи безпеки, спричиненої діями Кремля.