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Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
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Этот шизофреник должен сидеть в тюрьме! За что Макгрегор избил диджея

Любомир Луканюк
18 октября, 22:30
Очевидец драки в римской гостинице рассказал почему экс-чемпион UFC Конор Макгрегор с кулаками набросился на Франческо Факкинетти

Конор Макгрегор вероятно был пьяным / Фото: Instagram

Конор Макгрегор крестил сына в Ватикане, а после этого закатил вечеринку в Риме. Во время веселья бывший чемпион UFC избил своего гостя – диджея Франческо Факкинетти.

Очевидцем стал итальянский певец Бенджи Максоло. Который и рассказал, что произошло.

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"Я был там со своей женой. Конор пригласил нас в отель на вечеринку. Два часа мы шутили и смеялись, пили и ели, вокруг царила дружеская атмосфера. Все шло хорошо, в три часа ночи моя жена сказала, что хочет спать и мы попрощались с Конором. Спортсмен настаивал на том, чтобы мы остались, после чего Факинетти вмешался, приглашая нас остаться подольше.

Затем просто так, без уважительной причины, Конор нанес удар Франческо. Настоящий удар. Он разбил ему губу, Франческо отлетел. Охранники Конора остановили его, иначе он бы двинулся дальше. Безумец, шизофреник. Мы просто проводили время в дружеской обстановке.

Макгрегор vs Факкинетти / Фото: Instagram

Он разбил лицо Франческо, было много крови. Мы просто убежали через запасной выход. Я на стороне Франческо, и если мне нужно будет явиться в суд для дачи показаний, я это сделаю.

Человек, который способен убить голыми руками, как Конор, должен быть в тюрьме за такое. И мне плевать, что он – мировая знаменитость", – приводит слова Масколо Il Fatto Quotidiano.

Напомним, в 2019 году Макгрегор ударил старика в одном из пабов Дублина за то, что тот не захотел пить его виски.

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