Версія українською
$ 28,06
33,81

Это жесть! Футболисты Колоса после дебоша в поезде изобразили на поле "Ту-т-у-у-у-у"

24 апреля, 23:57

Олег Люлька

Игроки команды из Ковалевки решили посмеяться над обвинениями в том, что они, будучи пьяными, выломали дверь в купе у девушек, возвращавшихся с похорон подруги

Колос / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Футболисты Колоса отпраздновали гол Вячеслава Чурко в победном матче с Ворсклой 3:0 в субботу, изобразив поезд.

Ковалевский клуб опубликовал фото празднования на своей странице в Facebook, подписав его "Ту-т-у-у-у-у" и добавив эмодзи поезда.

Правда, подписчики Колоса в соцсетях идею с таким празднованием гола, мягко говоря, не поняли. Вот их комментарии:

Напомним, ранее игроков Колоса обвинили в том, что они устроили дебош в поезде Ужгород-Киев, выломав дверь в купе у девушек, возвращавшихся с похорон подруги. В СМИ называют имена Владимира Лысенко, Вадима Милько, Вячеслава Чурко и Кирилла Петрова.

Реклама

Как стало известно, тренер Колоса Руслан Костышин оштрафовал своих игроков после произошедшего в поезде, но при этом наставник команды из Ковалевки считает скандал преувеличенным: "Это все так разнесли, будто там было чуть ли не изнасилование".

Обзор матча Колос – Ворскла 3:0

Новости на эту же тему:

"Так жена или любовница?" Тренер Колоса – о дебоше своих футболистов в поезде Колос после дебоша в поезде разгромил Ворсклу Селезнев останется в Украине до рекорда: контракт с Вересом и уменьшение зарплаты Авто футболиста врезалось в отбойник: игрок Колоса устроил ДТП в Киевской области
футболисты чемпионат Украины Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама