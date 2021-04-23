Это за пределами здравого смысла – реакция судей на отмену гола Зари в Кубке Украины

Комитет арбитров резко раскритиковал работу Игоря Пасхала в матче в Александрии – в частности, решение не засчитать гол луганчан в добавленное время

Александрия - Заря / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

В среду вечером Заря обыграла Александрию и вышла в финал Кубка Украины. Все решилось лишь в серии пенальти. А в конце первого дополнительного тайма судья Игорь Пасхал из Херсона не засчитал гол луганской команды. По его словам, во время розыгрыша углового истекло время. Это решение вызвало недоумение в футбольной среде.

Сегодня свой вердикт действиям рефери вынес и комитет арбитров УАФ. Как следует из пояснения, Пасхал сильно ошибся, поспешив со свистком:

"Арбитр компенсировал одну минуту до окончания первого тайма дополнительного времени. Согласно рекомендациям, арбитры должны предоставить возможность команде завершить активную фазу атакующих действий. Перед выполнением углового арбитр объявил игрокам, что Заря получает право на одномоментное выполнение углового и непосредственного удара по воротам в короткий промежуток времени. После подачи в штрафной площади Александрии произошло три краткосрочных прикосновения к мячу, после чего он попал в ворота хозяев, что и было завершением этого стандартного положения. Практически после первого прикосновения к мячу прозвучал сигнал арбитра о завершении времени, что не соответствовало главным принципам здравого смысла и духа правил игры. Такие действия арбитра не дали ни одного шанса VAR исправить эту ситуацию и засчитать гол, поскольку мяч пересек линию ворот после того, как прозвучал свисток, и изменение любого решения арбитра стало невозможной".

К счастью для коллектива Виктора Скрипника, все завершилось в его пользу, хотя для этого и пришлось потратить больше времени, усилий и нервов.

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Смотрите обзор матча Александрия – Заря: