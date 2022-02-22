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Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
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Это вам за вторжение в Украину: у России забирают финал Лиги чемпионов

Павел Василенко
22 февраля, 08:42
Решающий матч самого престижного еврокубка нынешнего сезона могут доверить Лондону

Путин на грани потери финала ЛЧ-2022 / Фото: Reuters

Россия, чей президент накануне признал независимыми так называемые "ЛДНР", рискует лишиться права проведения ближайшего финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене", запланированного на 28 мая.

Об этом сообщили сразу два британских издания – Mirror и Daily Star.

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Причина, по данным источников, – вторжение войск РФ в Украину.

Основной альтернативой Санкт-Петербургу называют Лондон, стадион "Уэмбли".

В УЕФА пока не приняли решение – там продолжат следить за ситуацией.

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Стадион "Уэмбли" в Лондоне / Фото: REUTERS

21 февраля президент РФ обратился к россиянам и заявил, что признает независимыми "ЛДНР". Путин назвал это решение "давно назревшим". После подписания соответствующего указа глава РФ начал вводить русские войска в ОРДЛО. На Донбассе люди заметили ночью колонны военной техники.

Россия начинает вторжение/Фото: коллаж: "Сегодня"

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, заявив, что Украина однозначно квалифицирует последние действия РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства. Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских договоренностей. "Мы ничего и никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим", – сказал Зеленский.