Це вам за вторгнення в Україну: у Росії забирають фінал Ліги чемпіонів

Путін на межі втрати фіналу ЛЧ-2022 / Фото: Reuters

Росія, чий президент напередодні визнав незалежними так звані "ЛДНР", ризикує втратити право проведення найближчого фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/2022 у Санкт-Петербурзі на "Газпром-Арені", запланованого на 28 травня.

Про це повідомили одразу два британські видання – Mirror і Daily Star.

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Причина, за даними джерел, – вторгнення військ РФ до України.

Основною альтернативою Санкт-Петербургу називають Лондон, стадіон "Вемблі".

В УЄФА поки що не ухвалили остаточне рішення – там продовжують стежити за ситуацією.

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Стадіон "Вемблі" у Лондоні / Фото: REUTERS

21 лютого президент РФ звернувся до росіян та заявив, що визнає незалежними "ЛДНР" . Путін назвав це рішення "давно назрілим". Після підписання відповідного указу глава РФ розпочав вводити російські війська в ОРДЛО. На Донеччині люди помітили вночі колони військової техніки.

Росія починає вторгнення/Фото: колаж: "Сьогодні"

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Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців , заявивши, що Україна однозначно кваліфікує останні дії РФ як порушення суверенітету та територіальної цілісності держави. Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії із Мінських домовленостей. "Ми нічого і нікому не винні. І ми нічого і нікому не віддамо", – сказав Зеленський.