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Это случилось! Первые фото Месси в футболке ПСЖ

Александр Трикиша
10 августа, 23:45
Пари Сен-Жермен официально объявил о трансфере аргентинского нападающего Лионеля Месси. Звездный футболист достался команде бесплатно, так как являлся свободным агентом

Лионель Месси стал игроком ПСЖ. Фото: ФК ПСЖ

Как ранее и сообщалось, стороны заключили двухлетнее соглашение – до лета 2023 года.

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"Я с нетерпением жду начала новой главы моей карьеры в Париже. Клуб и его видение полностью соответствуют моим амбициям.

Я знаю, насколько здесь талантливы игроки и персонал. Я полон решимости построить вместе с ними что-то отличное для Клуба и для болельщиков.

Я не могу дождаться, чтобы ступить на поле "Парк де Пренс", – прокомментировал контракт Месси клубному сайту.

Во французском клубе Месси будет выступать под непривычным для себя 30-м номером!

Зарплата Месси в Париже чистыми составит 35 млн евро в год. Это больше, чем у его бразильского одноклубника Неймара (31 млн евро), но более чем в два раза меньше, чем было у самого Лионеля в Барселоне, где он получал на руки 74,9 млн евро в год.

СКОЛЬКО БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ МЕССИ В ПСЖ

  • 35 млн евро – в год
  • 2,9 миллиона евро – в месяц
  • 675 тысяч евро – в неделю
  • 95 890 евро – в день
  • 67 евро – в минуту
  • 1,1 евро – в секунду

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