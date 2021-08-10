Это случилось! Первые фото Месси в футболке ПСЖ

Лионель Месси стал игроком ПСЖ. Фото: ФК ПСЖ

Как ранее и сообщалось, стороны заключили двухлетнее соглашение – до лета 2023 года.

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"Я с нетерпением жду начала новой главы моей карьеры в Париже. Клуб и его видение полностью соответствуют моим амбициям.

Я знаю, насколько здесь талантливы игроки и персонал. Я полон решимости построить вместе с ними что-то отличное для Клуба и для болельщиков.

Я не могу дождаться, чтобы ступить на поле "Парк де Пренс", – прокомментировал контракт Месси клубному сайту.

Во французском клубе Месси будет выступать под непривычным для себя 30-м номером!

Зарплата Месси в Париже чистыми составит 35 млн евро в год. Это больше, чем у его бразильского одноклубника Неймара (31 млн евро), но более чем в два раза меньше, чем было у самого Лионеля в Барселоне, где он получал на руки 74,9 млн евро в год.

СКОЛЬКО БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ МЕССИ В ПСЖ