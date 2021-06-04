Это рекорд? В организме боксера обнаружили четвертый запрещенный препарат

Известный боксер погряз в допинговом скандале. Он пытался доказать что не принимал три запрещенных препарата, но после нового тестирование в его организме нашли четвертый допинг

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"Регулярный" чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе Жан Паскаль пытался доказать свою невиновность по обвинению в употреблении допинга, но погряз в скандале еще больше. Новое тестирование обнаружило в его анализах эритропоэтин.

Это уже четвертый запрещенный препарат, обнаруженный в организме боксера, ранее в его анализах обнаружили эпитренболон, дростанолон и метаболит дростанолона.

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Боксер клялся, что не принимал допинг и уже уволил своего диетолога, намекая, что это была его ошибка, но вот дальше отвертеться не получится, ведь эритропоэтин вводится инъекциями, пишет vringe.com. Вряд ли Паскаль не заметил шприц в ноге.

Ранее мы писали, что европейские СМИ оклеветали Ястремскую в истории с допингом. Немецкий Der Spiegel написал, что Ястремская объяснила попадание запрещенного препарата в организм сексом со своим бывшим парнем. 33-я ракетка мира уверена, что ее оправдают.