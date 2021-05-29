Чемпион мира по боксу попался на допинге – обнаружены следы сразу трех препаратов

За неделю до защиты титула Жан Паскаль попался на допинге. Его бой против Баду Джека отменен, а сам боксер рискует остаться без чемпионского пояса

Жан Паскаль провалил тестирование на допинг / Фото: Getty Images

"Регулярный" чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе Жан Паскаль попался на употреблении запрещенных препаратов, его реванш против Баду Джека, который должен был состояться 6 июня в андеркарте боя Мейвезер – Пол, отменен.

В организме канадца обнаружены следы сразу трех запрещенных препаратов – дростанолона, метаболита дростанолона и эпитренболона. Скорее всего, Паскаля лишат титула. Тем не менее, у боксера есть право вскрыть пробу B, если он намерен доказывать свою невиновность, пишет vringe.com.

Что касается Джека, то он намерен выйти на ринг 6 июня, но нового соперника ему еще не подобрали.

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Ранее мы писали, что европейские СМИ оклеветали Ястремскую в истории с допингом. Немецкий Der Spiegel написал, что Ястремская объяснила попадание запрещенного препарата в организм сексом со своим бывшим парнем. 33-я ракетка мира уверена, что ее оправдают.